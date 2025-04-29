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Все меньше финнов верят в гарантии безопасности НАТО

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Число финнов, которые верят в силу гарантий безопасности НАТО, уменьшается, показали опросы аналитического центра EVA.

Последний опрос, проведенный с 12 по 24 марта среди примерно 2 тысяч человек, показал, что 32% согласны или частично согласны с тем, что "гарантии безопасности НАТО служат настолько сильным сдерживающим элементом, что никто не осмелится тронуть членов альянса".

Осенью 2023 года этот показатель составлял 53%, осенью 2022 года - 51%.

Финляндия вступила в НАТО в начале апреля 2023 года.

Финляндия НАТО EVA
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