Власти Ирана опровергли сообщения о взрыве в порту компонентов для ракет

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас произошел не из-за срабатывания каких-либо материалов военного назначения, сообщил в воскресенье представитель парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Резаи.

"По первоначальным данным, взрыв в порту "Шахид Раджаи" (в Бендер-Аббасе) не имеет никакого отношения к оборонному сектору страны", - написал он в соцсети Х в воскресенье.

Агентство "Тасним" отмечает, что Резаи опубликовал это сообщение после того, как ряд иностранных источников написали о том, что причиной этого взрыва стало срабатывание взрывчатых компонентов, используемых для производства ракет.

Канцелярия генерального прокурора Ирана, в свою очередь, распространила сообщение, в котором призвала пользователей соцсетей воздержаться от публикаций, содержащих слухи и неподтвержденные данные и оказывающих психологическое воздействие на общественность в связи с трагическим происшествием.

Согласно обновленным данным, в результате взрыва и последовавшего за ним пожара погибли 28 человек, еще около 800 человек пострадали.

Президент страны Масуд Пезешкиан заявил о начале расследования. На место происшествия прибыл глава МВД Ирана Эскандар Момени.

Порт "Шахид Раджаи" в городе Бендер-Аббас - крупный перевалочный пункт в Иране, в том числе и для нефти и нефтепродуктов.