В Иране объявили понедельник днем траура по погибшим при взрыве в порту

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Иранские власти объявили понедельник днем траура по жертвам взрыва в порту города Бендер-Аббас, сообщает в воскресенье агентство Mehr.

По данным агентства, погибли 28 человек, ранения получили более 800.

Ранее в воскресенье представитель парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Резаи заявил, что ЧП не связано с оборонным сектором. Так он отреагировал на сообщения о том, что в порту могли взорваться компоненты для производства ракет.

Взрыв произошел накануне.

Порт Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас - крупный перевалочный пункт в Иране, в том числе и для нефти и нефтепродуктов.