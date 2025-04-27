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Китайская ракета вывела на орбиту ретрансляционный спутник связи

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн 3B" в воскресенье успешно вывела на орбиту спутник связи "Тяньлянь II-05" для обеспечения ретрансляции данных космических аппаратов, сообщило издание People's Daily

Запуск ракеты со спутником был осуществлен с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе КНР в 23:54 по пекинскому времени (в 18:54 по Москве). Спутник вышел на заданную геосинхронную орбиту.

Он предназначен для ретрансляции данных, слежения и управления в ходе полетов пилотируемых космических кораблей, национальной космической станции и различных спутников на средней и низкой орбите, а также отслеживания телеметрии при запусках.

Китай Чанчжэн Сычуань
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