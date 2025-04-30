Китай отменил санкции в отношении евродепутатов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола проинформировала руководителей политических фракций об отмене Китаем санкций против евродепутатов, членов их семей и парламентских комитетов, сообщила в среду пресс-служба ЕП.

"Наши парламентские комитеты должны иметь возможность обсуждать европейские интересы со своими китайскими коллегами, не опасаясь последствий. Наши отношения с Китаем остаются сложными и многогранными. Лучший способ заниматься ими - через взаимодействие и диалог", - приводятся в коммюнике слова главы Европарламента из ее выступления на совещании председателей фракций.

В документе ЕП отмечается, что это решение властей КНР "знаменует собой шаг в восстановлении парламентского диалога с Китаем". Вместе с тем на совещании подтверждено, что "отмена санкций не означает, что Европейский парламент проигнорирует сохраняющиеся проблемы в отношениях ЕС и Китая".

Участники совещания, в частности, подчеркнули, что Европарламент "останется решительным защитником всеобщих прав человека и основных ценностей во всем мире, стремясь к принципиальному и ясному взаимодействию с глобальными партнерами".

В Европейском парламенте напомнили, что санкции, введенные Китаем в марте 2021 года, были направлены против пяти депутатов ЕП и подкомитета парламента по правам человека.

Пекин 22 марта 2021 года ввел санкции в отношении десяти лиц и четырех органов ЕС, включая пять членов ЕП и подкомитет по правам человека Европейского парламента. Санкции, запрещающие соответствующим лицам въезд на территорию Китая, привели к тому, что Европейский парламент полностью прекратил официальный диалог с КНР.