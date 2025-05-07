Кардиналы собираются на конклав в Ватикане

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Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Около 130 католических кардиналов в среду начнут процесс избрания нового папы римского, также известный как конклав.

Первый день конклава, в основном, отводится под различные религиозные и подготовительные церемонии. В частности, состоится специальная месса, которую проведет декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. После этого кардиналы отправятся в Сикстинскую капеллу, где начнется голосование. В первый день конклава обычно проходит только один раунд. В последующие дни их будет больше - два каждое утро и два в полдень.

Руководить процессом будет камерленго Римско-католической церкви кардинал Кевин Фаррелл.

Верующие смогут узнать, был ли избран новый папа, благодаря дыму, который будет идти из специально установленного в Сикстинской капелле дымохода: черный дым будет идти, если нового папу пока выбрать не удалось, белый - если новый папа избран. Дым будет идти от сжигаемых бюллетеней с именами кандидатов. Также, чтобы избежать недоразумений, в огонь добавляются специальные химикаты, чтобы сделать цвет более насыщенным. Для большей ясности после избрания нового понтифика прозвонят колокола.

Избрание папы 7 мая возможно, но маловероятно, так как кандидату необходимо будет получить две трети голосов плюс один, что в этом случае равно 89. Право голоса имеют только кардиналы моложе 80 лет, в настоящий момент их 133: 52 из Европы, 23 из Азии, 20 из Северной Америки и 17 из Южной, 17 из Африки и четыре из Океании. Западные СМИ отмечают, что 108 из них были возведены в сан кардинала папой Франциском.

Если через три дня голосований новый папа не будет избран, процесс приостановят на день, чтобы кардиналы могли помолиться и обдумать сложившуюся ситуацию. Далее эта пауза повторяется через каждые семь раундов голосования. Если за 12 дней ни один из кандидатов не сможет получить необходимое количество голосов, то останутся лишь два кардинала, набравшие больше всего голосов в предыдущих раундах. Для победы они так же должны набрать две трети голосов.

Конклавы, на которых были избраны предыдущие понтифики - Франциск в 2013 году, Бенедикт XVI в 2005 году и Иоанн Павел II в 1978 году - длились по два-три дня. Самый длинный конклав длился почти три года - с 1268 по 1271.

Формально папой может быть избран абсолютно любой католик мужского пола, однако с 1378 года избирались только кардиналы. Кардиналы старше 80 лет также могут быть избраны.

Так как папой может быть избран кто угодно, официального списка кандидатов нет, однако западные СМИ уже делают предположения о том, кто с наибольшей вероятностью может стать понтификом. Среди наиболее популярных кандидатов называются итальянец Маттео Дзуппи и филиппинец Луис Антонио Тагле, которые считаются прогрессивными кардиналами и сторонниками папы Франциска, консервативный венгр Петер Эрдё и сочетающие в себе различный подход к различным проблемам итальянец Пьетро Паролин и Фридолин Амбонго Бесунгу из Демократической Республики Конго.

Также в СМИ в качестве кандидатов на папский престол неоднократно упоминались итальянец Пьербаттиста Пиццабалла, ганец Питер Турксон, француз Жан-Марк Авелин, швед Андерс Арборелиус, американец Джозеф Тобин, португалец Жозе Толентину Мендонса, испанец Кристобаль Лопес Ромеро и другие.

Конклав является древней традицией, название церемонии происходит от итальянского con clave, что значит "с ключом". Это название отсылает к тому, что кардиналы изолированы, пока не выберут нового понтифика, и они не могут покинуть отведенную для этого территорию.

Так как голосование может продлиться несколько дней, в перерывах между раундами кардиналы будут размещены в гостевом Доме Святой Марты, который также являлся резиденцией папы Франциска. Западные СМИ отмечают, что в этом году кардиналов, имеющих право голоса, больше, чем комнат в гостевом доме, в связи с чем они могут быть размещены в других местах.

Процедура избрания понтифика является крайне секретной, о происходящем в Сикстинской капелле рассказывать запрещается. Любой, кто нарушит это правило, будет автоматически отлучен от церкви.

Франциск скончался на 89-м году жизни 21 апреля в 07:35 утра по местному времени (08:35 по Москве) в резиденции в Ватикане в Доме Святой Марты. В Ватикане сообщили, что понтифик умер от церебрального инсульта, комы и необратимого кардиоциркулярного коллапса.

В последние месяцы понтифик проходил лечение от воспаления легких и вызванных заболеванием осложнений.