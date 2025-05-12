Чистая прибыль Saudi Aramco в I квартале снизилась на 5% и превзошла прогноз

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) сократила чистую прибыль в первом квартале 2025 года на 5% на фоне снижения цен на нефть, однако показатель превзошел прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $26,01 млрд по сравнению с $27,27 млрд за аналогичный период предыдущего года. Показатель превзошел консенсус-прогноз опрошенных Visible Alpha аналитиков в $25,745 млрд.

Средняя отпускная цена нефти в первом квартале составила $76,3 за баррель по сравнению с $83 за баррель годом ранее.

Общий объем добычи углеводородов Saudi Aramco в январе-марте составил 10,3 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) против 10,52 млн б.н.э./сут. за тот же период прошлого года.

Капиталовложения компании увеличились до $12,55 млрд с $10,83 млрд годом ранее.

Saudi Aramco направит $21,1 млрд на выплату базовых дивидендов по итогам прошедшего квартала, а также $200 млн на привязанные к результатам дивиденды (performance-linked dividend).

пк саи



