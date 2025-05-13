Китайская ракета вывела на орбиту экспериментальный спутник связи

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3С" ("Великий поход-3С") успешно вывела на орбиту испытательный спутник связи TJSW-19, сообщило издание China Daily.

Запуск ракеты со спутником был осуществлен с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе КНР во вторник в 02:09 по пекинскому времени (в понедельник в 21:09 по Москве). Спутник вышел на заданную орбиту.

Он будет использоваться в основном для проведения многодиапазонных и высокоскоростных коммуникационных проверочных испытаний, говорится в публикации.