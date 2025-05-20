В Сенате США предложили запретить президенту летать на иностранных самолетах

Администрация Трампа инициировала покупку Boeing-747-8 у Катара

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер на фоне информации о планах администрации президента США Дональда Трампа получить в подарок от Катара Boeing-747-8 представил законопроект, который запретит использовать иностранные самолеты для перевозки главы Соединенных Штатов.

"Я представляю законопроект, запрещающий использование любых иностранных самолетов в качестве самолета Air Force One (самолет для президента США - ИФ)", - говорится в заявлении Шумера, опубликованном в соцсети X.

В нем отмечается, что законопроект запретит министерству обороны Соединенных Штатов использовать средства для "закупки или модификации иностранных самолетов для президентских полетов".

"Модернизация катарского самолета обойдется в миллиарды долларов и никогда не сможет полностью устранить все катастрофические риски", - подчеркнул Шумер.

В то же время телеканал CNN сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что именно администрация президента США Дональда Трампа впервые обратилась к Катару с просьбой о приобретении Boeing 747, который мог бы использоваться в качестве Air Force One .

Как подчеркивает СМИ, это противоречит заявлению президента о том, что Катар обратился к нему и предложил самолет в качестве "подарка".

Согласно информации собеседников телеканала, Трамп поручил специальному посланнику США на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу найти список пригодных для использования самолетов.

В сообщении СNN говорится, что первоначально обсуждался вопрос об аренде самолета, а не о его покупке напрямую.

Четыре осведомленных источника заявили, что сделка все еще обсуждается юристами обеих сторон.

"С того момента (первоначальной встречи США с Катаром - ИФ) и до сегодняшнего дня этот вопрос по-прежнему находится на рассмотрении юридических команд. И никакого решения принято не было", - сказал один из источников.

В отчетах стоимость самолета оценивается примерно в $400 млн. Но, по данным источников CNN, стоимость воздушного судна снизилась.

Ранее американские СМИ сообщали, что администрация Трампа планирует получить в качестве подарка от королевской семьи Катара Boeing-747-8 для использования в качестве президентского самолета (Air Force One).

Это вызвало недовольство со стороны ряда законодателей США.