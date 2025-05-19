Трамп заявил, что считает удачным разговор с Путиным

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с президентом РФ Владимиром Путиным прошел хорошо, общий тон был отличным.

"Только что завершил двухчасовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я считаю, что переговоры прошли очень хорошо", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп также отметил, что "тон и дух" беседы были отличными, подчеркнув, что, если б это было не так, он бы не стал этого скрывать.