Песков сообщил, что место продолжения контактов Москвы и Киева еще не определено

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Кремле слышали заявление Ватикана о готовности содействовать прямым контактам России и Украины, но конкретные решения о месте, где продолжатся эти контакты, пока не принимались.

"Об этой инициативе было известно всем, действительно, было заявление из Ватикана, естественно, российская сторона признательна всем, кто готов внести свой вклад, но каких-то конкретных решений о месте продолжения возможных контактов пока не принималось ", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса", как в Кремле относятся к предложению Ватикана о посредничестве.

Ранее Песков сообщил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во вчерашнем телефонном разговоре обсуждали прямой контакт России и Украины на высшем уровне.