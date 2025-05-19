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Путин и Трамп не обсуждали временные рамки возможного будущего прекращения огня

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора в понедельник не говорили о временных рамках возможного будущего прекращения огня между Россией и Украиной, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Нет, об этом не говорили, хотя Трамп естественно подчёркивает заинтересованность в скорейшем достижении той или иной договоренности", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, говорили президенты РФ и США во время телефонного разговора о каком-то дедлайне возможного будущего прекращения огня между Россией и Украиной.

Путин и Трамп очень подробно обсудили урегулирование на Украине, сообщил Ушаков.

"Очень много было нюансов, в том числе достаточно интересных", - добавил помощник главы государства.

"Были упомянуты обмены заключенными гражданами двух стран. Это важная гуманитарная акция", - сказал Ушаков. По его словам, несколько подобных акций были совершены в течение недавних месяцев. "Президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной обмен - 9 на 9 человек", - сказал Ушаков.

Владимир Путин Дональд Трамп
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