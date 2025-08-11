CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Китайская Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) была вынуждена остановить добычу на литиевом руднике в Ичуне (провинция Цзянси) в связи с истечением срока лицензии проекта 9 августа.

Компания надеется возобновить добычу, когда лицензия будет продлена. CATL отметила, что прекращение операций на руднике не окажет существенного влияния на ее операции в целом.

Акции CATL подорожали на 2,3% по итогам торгов в Гонконге в понедельник. Котировки бумаг других производителей лития взлетели вверх, в том числе бумаги китайских Tianqi Lithium Corp. и Ganfeng Lithium подорожали на 18% и 20,9% по итогам торгов в Гонконге.

Наиболее активно торгуемые контракты на карбонат лития на фьючерсной бирже Гуанчжоу (Guangzhou Futures Exchange) в понедельник выросли в цене на 8%, что является дневным лимитом изменения стоимости. Цена фьючерсов с поставкой в ноябре поднялась до 81 тысячи юаней ($11,3 тысячи) за тонну с 75 тысяч юаней за тонну на закрытие рынка в пятницу, сообщил Bloomberg.

Рынок в последние недели внимательно следил за судьбой рудника CATL, являющегося крупнейшим в литиевом хабе в Ичуне, в связи с появлением слухов о том, что власти КНР могут не продлить его лицензию. По оценкам Bank of America, на долю рудника приходится порядка 6% глобальной добычи лития.

Тот факт, что CATL была вынуждена прекратить добычу, создает опасения, что власти Китая ведут таким образом борьбу с избыточными мощностями в секторе и могут остановить другие проекты, отмечают эксперты.

Цены на литий упали на 90% с пиковых уровней, фиксировавшихся в 2022 году, из-за избытка предложения на рынке.