Акционеры Globaltrans избрали новый совет директоров и сократили его до 5 человек

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров Globaltrans Investment PLC избрало новый состав совета директоров, сообщила компания.

В новый совет директоров вошли 5 человек: Андрей Новолаев, Антон Газизов, Денис Хмелевский, Георгий Панфилов и Стефан Генрих. Globaltrans не раскрывает их актуальные должности.

Предыдущий состав совета директоров Globaltrans включал 13 человек.

Также акционеры прекратили полномочия всех действующих членов правления, сообщила компания.

Globaltrans специализировалась на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. Компания была основана в 2004 году группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк Globaltrans по состоянию на конец июня 2023 года включал около 66 тыс. единиц подвижного состава, 94% общего парка находилось в собственности.

В январе 2025 года у компании появился новый совладелец - бизнесмен из Казахстана Кайрат Итемгенов, выкупивший доли трех основных акционеров компании - Никиты Мишина, Константина Николаева и Сергея Мальцева.

В апреле 2025 года Globaltrans передала все свои железнодорожные активы в пользу ООО "КСП Капитал Управление Активами", Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Трансатлант". Согласно условиям сделки, покупатель должен выплатить компании совокупную покупную цену в размере $767 млн в течение 90 дней с даты закрытия сделки.

По данным на 7 апреля 2025 года доля National City Nominees Limited (Великобритания) в уставном капитале Globaltrans составляла 37,84%, по 11,54% было у компаний Marigold Investments Ltd (ОАЭ) и Onyx Investments ltd DMCC (ОАЭ), еще 10,87% у KSP Capital Asset Management LLC (Россия, Д.У. ЗПИФ "Инвесттранс"), 5,08% - у Litten Investments LTD DMCC (ОАЭ), по данным на 13 мая 2025 г. доля Aqniet Holding Group ltd (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов - 14,8%. GDR компании торгуются на международной бирже Астаны (AIX).