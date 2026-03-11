Поиск

МИД предупредил россиян о рисках отмены стыковочных рейсов на Ближнем Востоке

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - МИД России предупредил сограждан о рисках отмены стыковочных рейсов с пересадками в авиахабах стран Персидского залива и напомнил о рекомендациях воздержаться от поездок в государства региона, отметив, что боевые действия в регионе не прекращаются.

"По-прежнему действуют рекомендации МИД России от 3 марта воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. Российских граждан, находящихся в регионе, призываем принимать повышенные меры личной безопасности, воздерживаться от посещения потенциально опасных районов, выполнять указания местных властей, в том числе незамедлительно направляться в убежища при ракетных угрозах, поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками", - отмечается в сообщении.

При поездках в другие регионы мира необходимо взвешенно и осмотрительно планировать маршруты, внимательно следить за сообщениями МИД и загранпредставительств России, рекомендуют на Смоленской площади.

Со ссылкой на Минтранс МИД сообщил, что авиакомпании завершили вывоз российских туристов и транзитных пассажиров, столкнувшихся с трудностями при вылете из стран Персидского залива. Всего за период со 2 по 11 марта перевезено около 59 тысяч пассажиров (284 рейса).

