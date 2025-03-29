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Турецкая оппозиция провела крупную акцию протеста в Стамбуле

Турецкая оппозиция провела крупную акцию протеста в Стамбуле
Фото: Chris McGrath/Getty Images

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Масштабная демонстрация в поддержку удерживаемого под стражей мэра Стамбула Экрема Имамоглу прошла в субботу в крупнейшем турецком городе, передают европейские СМИ.

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Акцию протеста организовали в одном из отдаленных от центра городских районов. В ней, по данным организаторов, приняли участие до 2,2 млн человек. При этом СМИ отмечают, что проверить достоверность этой цифры пока невозможно.

В оппозиционной Республиканской народной партии обещали дальше периодически проводить акции в поддержку Имамоглу в разных городах Турции.

Имамоглу задержали и арестовали ранее в марте по подозрению в коррупции и других нарушениях. Сам он не признает себя виновным. В турецкой оппозиции убеждены, что данное дело - политически мотивированное. Считается, что оппозиционер Имамоглу мог бы стать серьезным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы государства.

Акции против задержания мэра Стамбула

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Турция Стамбул
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