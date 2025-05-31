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Великобритания намерена объявить Россию угрозой для себя

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Великобритания обнародует 2 июня стратегический обзор вопросов обороны, в котором предупредит о "непосредственной и насущной угрозе" со стороны России, сообщает The Guardian.

"В 130-страничном документе, написанном тремя советниками премьер-министра Кира Стармера, будет предупреждаться о "непосредственной и насущной" опасности, исходящей от России", - пишет издание.

По данным газеты, угроза безопасности Великобритании будет обозначена как самая высокая со времен окончания "холодной войны".

При этом в отчете не будет говориться о том, что Британия находится в состоянии войны с РФ.

Кроме того, в документе будет упоминаться Китай, как "сложный и постоянный вызов". А Иран и Северная Корея будут названы "региональными нарушителями".

Как ожидается, Стармер представит обзор в общих чертах на мероприятии в понедельник, прежде чем министр обороны Джон Хили представит полный текст документа парламенту.

Великобритания РФ
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