СМИ узнали, что старт переговоров делегаций РФ и Украины планируется в 13:00 2 июня

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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Переговоры России и Украины стартуют в Стамбуле во второй половине дня в понедельник, сообщает государственный ресурс TRTHaber.

"Переговоры украинской и российской делегаций запланированы на завтра в 13:00 во дворце Чираган", - сообщило издание со ссылкой на источник в МИД Турции.

В Управлении коммуникаций Турецкой Республики подтвердили журналистам, что переговоры делегаций назначены на 13:00 во дворце Чираган.

Российская делегация днем в воскресенье вылетела в Стамбул для участия в переговорах по Украине, сообщил ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовкой переговоров.