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Великобритания потратит более $20 млрд на модернизацию ядерных боеголовок

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании в предстоящие годы инвестирует более $20,3 млрд в программу модернизации ядерных боеголовок в рамках "Плана перемен", который 2 июня представит премьер-министр Кир Стармер, сообщает Минобороны Соединенного Королевства.

Сейчас Великобритания располагает ядерными средствами только морского базирования. В составе Королевского флота есть четыре стратегические атомные подводные лодки класса Vanguard, каждая из которых способна нести 16 межконтинентальных баллистических ракет Traident II D5 американского производства. Ракеты оснащены британскими ядерными боеголовками. Всего в британском арсенале их насчитывается 260 единиц.

The Sunday Times, ссылаясь на высокопоставленные источники, сообщила, что Лондон рассматривает вопрос о приобретении стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning американского производства, способных нести ядерные авиабомбы. Руководство британского Минобороны обсуждает этот вопрос с Пентагоном. Дальность полета самолетов составляет 1,4 тысячи км, что больше, чем у других вариантов F-35. В октябре 2023 года истребители F-35A были сертифицированы в США для несения термоядерной авиабомбы B61-12.

Издание указывает, что в случае реализации такой шаг станет крупнейшим развитием ядерных сил Великобритании со времен окончания "холодной войны".

Великобритания F-35 Минобороны Пентагон США
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