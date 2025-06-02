Рубль развернулся вверх в паре с юанем после российско-украинских переговоров

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань растерял дневной рост и понизился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль, напротив, отыграл потери первой половины торгов и перешел к небольшому повышению на фоне итогов российско-украинских переговоров, которые состоялись в этот день в Стамбуле.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 10,89 руб., что на 1,3 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 июня на 51,14 копейки, до 79,1285 руб., и увеличил курс евро на 1,1258 рубля, до 90,377 руб..

"Рубль на прошлой неделе обновил максимумы лета 2023 года относительно доллара. Ключевым драйвером укрепления национальной валюты стали ожидания второго раунда переговоров между Россией и Украиной, прошедшего 2 июня. Китайский юань за неделю подешевел на 1,08%, до 10,9 руб. По данным фьючерсов на МосБирже, курс доллара снизился на 1,37%, до 78,62 руб., курс евро - на 1,4%, до 89,25 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Переговоры РФ и Украины продлились около часа и, как заявили по ее итогам в МИД Турции, завершились без негативных результатов. "Встреча завершена. Она не закончилась негативно", - приводит издание Daily Sabah слова представителя турецкого МИД Онджю Кечели.

Российская делегация покинула дворец Чираган в Стамбуле, где состоялся второй раунд переговоров с представителями Украины, передал корреспондент "Интерфакса". Как сообщил корреспондент агентства, делегация покинула комплекс после общения с прессой. Ранее из Чирагана уехали переговорщики от Украины.

Российская делегация в понедельник покинет Стамбул после переговоров с украинскими представителями, кроме того, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. Делегация возвращается в понедельник", - сказал собеседник агентства.

Россия передала Украине меморандум о прекращении огня и достижении полноценного мира, документ подробный, Киев взял время, чтобы его изучить, рассказал глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

"План достаточно подробный, проработанный с нашей стороны. Поэтому украинская сторона решила взять его на изучение. Изучат - ответят. Мы посмотрим", - сказал он журналистам по итогам переговоров.

Турецкая сторона надеется, что сможет организовать встречу президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Стамбуле либо в Анкаре, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Надеемся провести встречу Зеленского, Путина, а также - президента Трампа в Стамбуле или в Анкаре", - приводят его слова турецкие СМИ.

Говоря о переговорах делегаций РФ и Украины в Стамбуле, Эрдоган сообщил, что считает эти контакты важными и гордится тем, что они проходят именно в Турции.

Цены на нефть продолжают уверенный рост вечером в понедельник, инвесторы позитивно восприняли решение альянса ОПЕК+ сохранить прежние темпы наращивания добычи.

Как сообщалось, восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие производство нефти на 2,2 млн б/с, в выходные снова приняли решение увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. баррелей в сутки в июле.

ОПЕК+ сохраняет темпы наращивания добычи третий месяц подряд, что несколько успокоило участников рынка, опасавшихся более существенного увеличения, отмечает Reuters.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $64,88 за баррель, что на 3,34% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 3,41%, до $62,85 за баррель.

Кроме того, поддержку нефтяному рынку оказывает эскалация геополитической напряженности, в том числе вокруг конфликта России и Украины, а также ситуация, связанная с Ираном. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на доклад МАГАТЭ, что Иран нарастил запасы обогащенного урана, несмотря на продолжающиеся переговоры с США.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 30 мая поднялась на 26 базисных пунктов - до 21,03% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в понедельник повысилась на 1 базисный пункт, до 20,97% годовых. Версии RUONIA на сроки три и шесть месяцев не изменились относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметках 21,64% и 22,09% годовых соответственно.