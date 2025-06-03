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ИИ-ассистент для помощи космонавтам может появиться на МКС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Нейросеть на основе искусственного интеллекта GigaChat от Сбера может появиться осенью на Международной космической станции (МКС), она будет задействована для помощи космонавтам, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов во вторник.

"Второе направление - это прямой ассистент космонавту. Здесь мы говорим о том, чтобы GigaChat поднять на МКС. У нас следующий пилотируемый пуск осенью, а через один - в марте. Попробуем к осени успеть", - сказал Баканов на пленарной сессии "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

МКС Сбер GigaChat
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