США за неделю знали о планах Израиля нанести удар по Ирану

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты знали о планируемой Израилем операции нанести удары по ядерным объектам Ирана как минимум за неделю, сообщает The Times of Israel cо ссылкой на израильского чиновника.

Собеседник издания отметил, что США участвуют в этой операции.

По его словам, Вашингтон в настоящее время работает над восстановлением региональной коалиции, которая противостояла нападениям Ирана на Израиль, в частности, в октябре прошлого года.

Израильские власти считают, что в случае ответного удара "несколько иранских ракет смогут долететь до цели".

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил в четверг, что Вашингтон непричастен к израильским ударам по Ирану, уточнив, что Израиль уведомил США, что "эти действия были необходимы в качестве самообороны".

"Сегодня вечером Израиль предпринял односторонние действия против Ирана. Мы не участвуем в нанесении ударов по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских войск в регионе", - пояснил Рубио.

Он отметил, что Трамп и администрация предприняли все необходимые шаги для защиты вооруженных сил и поддержания тесных контактов с региональными партнерами.

"Позвольте мне внести ясность: Иран не должен наносить удары по интересам или персоналу США", - подчеркнул госсекретарь.