Трамп созывает заседание кабмина на фоне ударов Израиля по Ирану

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп созывает заседание кабинета министров в связи с тем, что Израиль нанес удары в том числе по ядерным объектам Ирана, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

"Решение президента созвать заседание на высшем уровне со своими руководителями было принято еще до нанесения ударов, поскольку официальные лица США все больше были обеспокоены этой угрозой", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг Трамп, отвечая на вопрос о возможном ударе Израиля по Ирану, выразил мнение, что это "вполне может произойти", и предупредил о вероятности масштабного конфликта в регионе "в ближайшее время".

"Я не хочу говорить, что это неизбежно, но это то, что вполне может произойти", - сказал Трамп журналистам во время мероприятия в‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ Белом доме.

Госсекретарь США Марко Рубио, со своей стороны, заявил, что США не имеют отношения к израильским ударам по Ирану. Рубио добавил, что Израиль уведомил Штаты, что "эти действия были необходимы в качестве самообороны".

"Сегодня вечером Израиль предпринял односторонние действия против Ирана. Мы не участвуем в нанесении ударов по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских войск в регионе", - пояснил Рубио.

Он отметил, что Трамп и администрация предприняли все необходимое для защиты американских военных и поддержания тесных контактов с региональными партнерами.

"Позвольте мне внести ясность: Иран не должен наносить удары по интересам или персоналу США", - подчеркнул госсекретарь.