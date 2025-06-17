Собянин сообщил об отражении атаки двух летевших на Москву БПЛА
Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки двух беспилотников, летевших на столицу.
"ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр в своем телеграм-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации 51 беспилотника над Белгородской областью. Дроны были сбиты с 20:00 до 23:30 по Москве 16 июня.