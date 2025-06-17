НПЗ приостановил работу в Хайфе после иранского ракетного удара

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Нефтеперерабатывающий завод в Хайфе приостановил работу из-за последствий иранского ракетного обстрела, сообщает в понедельник вечером Jerusalem Post.

В компании-владельце завода Bazan Group пояснили, ч‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​то иранские военные еще утром в понедельник нанесли удары по объекту. В частности, серьезные повреждения получила электростанция, снабжающая энергией НПЗ.

В настоящее время на территории завода проводятся ремонтные работы.