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НПЗ приостановил работу в Хайфе после иранского ракетного удара

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Нефтеперерабатывающий завод в Хайфе приостановил работу из-за последствий иранского ракетного обстрела, сообщает в понедельник вечером Jerusalem Post.

В компании-владельце завода Bazan Group пояснили, ч‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​то иранские военные еще утром в понедельник нанесли удары по объекту. В частности, серьезные повреждения получила электростанция, снабжающая энергией НПЗ.

В настоящее время на территории завода проводятся ремонтные работы.

Хроника 13 – 17 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Хайфа Израиль Иран
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