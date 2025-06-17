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КНР и страны Центральной Азии подписали Договор о вечном добрососедстве и сотрудничестве

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Участники второго саммита "Центральная Азия - Китай", который состоялся во вторник в Астане, подписали Астанинскую декларацию и Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, сообщил генеральный секретарь секретариата формата "Центральная Азия - Китай" Сунь Вэйдун.

"Главы шести государств подписали Астанинскую декларацию и Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", - сказал он на брифинге по итогам саммита.

Сунь Вэйдун сообщил, что главы государств провели "обстоятельный обмен мнениями", обсудили достижения и перспективы саммита, вопросы развития многогранного сотрудничества, региональные и международные вопросы и "вышли на целый ряд договоренностей".

В саммите "Центральная Азия - Китай" принимали участие лидеры Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Китай Узбекистан Туркменистан Таджикистан Казахстан
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