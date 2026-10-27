МАГАТЭ не видит признаков того, что Иран пытается отремонтировать ядерные объекты

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Эксперты МАГАТЭ не увидели со стороны Ирана попыток восстановить поврежденные ударами США ядерные объекты, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"С июня 2025 года мы не зафиксировали попыток восстановления объектов, поврежденных во время ударов в 2025 и 2026 годах", - заявил он, выступая на заседании СБ ООН во вторник.

При этом Гросси подчеркнул, что для полной оценки ситуации экспертам МАГАТЭ необходимо получить доступ к этим объектам. Тегеран в настоящее время такой доступ не предоставляет.

Он также отметил, что МАГАТЭ продолжает вести переговоры с Ираном и призывать власти страны дать разъяснения по всем оставшимся вопросам в сфере ядерной безопасности.

В частности, Гросси отметил, что у МАГАТЭ вызывает обеспокоенность задекларированные Ираном ядерные материалы, в том числе 440 кг высокообогащенного урана.

Иран приостанавливал сотрудничество с МАГАТЭ после ударов Израиля и США по ядерным объектам Ирана летом 2025 года. Американским ударам подверглись три ядерных объектах в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе.

В начале сентября 2025 года МАГАТЭ и иранская сторона достигли в Каире соглашения об условиях для возобновления деятельности экспертов международной организации в Иране. Специалистов допустили на иранские объекты, не затронутые бомбардировками. Однако позднее санкции ООН, приостановленные в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года, вновь вступили в силу. 18 октября в связи с истечением срока прекратил действовать СВПД, после чего в Иране заявили, что "все пункты, включая ограничения на иранскую ядерную программу и связанные с ней механизмы, считаются отмененными". В итоге Иран прекратил выполнение договоренностей, достигнутых в Каире с МАГАТЭ.