Белоусов проинспектировал группировку "Днепр" в зоне СВО

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Днепр" в зоне проведения СВО, сообщило военное ведомство во вторник.

"На пункте управления глава российского военного ведомства заслушал доклады командования по текущей обстановке и характеру действий противника", - проинформировало министерство.

"Командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский отметил, что в подразделения поступают современные образцы вооружения, военной техники и экипировки", - заявило Минобороны РФ.

По информации министерства, Белоусова проинформировали, что сформированные в этом году подразделения беспилотных систем показывают высокие результаты в разведке и огневом поражении ВСУ.

"Главе российского военного ведомства представили разработанные специалистами группировки беспилотники и наземные робототехнические комплексы, оснащаемые боевыми модулями с учетом характера выполняемых задач", - говорится в сообщении Минобороны РФ,

Белоусову были продемонстрированы основные средства противодействия дронам ВСУ. Военнослужащие группировки "Днепр" результативно применяют эти средства на линии боевого соприкосновения, заявило министерство.

"Министр обороны РФ высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки "Днепр" и поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотных систем для поражения живой силы и техники противника в ходе решения поставленных боевых задач", - сообщило Минобороны РФ.