Вступили в силу измененные правила регистрации лекарственных средств в ЕАЭС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - С 21 июня вступили в силу утвержденные Советом Евразийской экономической комиссии изменения Правил регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения в Евразийском экономическом союзе, сообщила пресс-служба ЕЭК.

"Новые положения направлены на гармонизацию регистрационных процессов в странах ЕАЭС, завершение работ по процедуре приведения в соответствие с требованиями союза и бесперебойный доступ пациентов к лекарствам", - говорится в сообщении.

"Изменения касаются процедуры приведения регистрационных досье лекарственных препаратов в соответствие с требованиями ЕАЭС, проведения фармацевтических инспекций производителей, инициируемых в ходе регистрационных процедур. Также для ускорения работ по переходу на регулирование ЕАЭС сняты ограничения на одновременное выполнение процедур взаимного признания и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного препарата", - пояснили в ЕЭК.

"Эти изменения - важный шаг для завершения перехода к единому подходу к регистрации лекарств в Евразийском экономическом союзе. Мы стремимся минимизировать административные барьеры для производителей и при этом защитить интересы пациентов, которые должны получать качественные и безопасные препараты", - прокомментировал министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий, которого цитирует пресс-служба комиссии.