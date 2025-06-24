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Глава "Роскосмоса" выступит на сессии комитета ООН по космосу в Вене

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российская делегация во главе с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым примет участие в официальной церемонии открытия 68-й сессии комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, которая пройдет в Вене с 25 июня по 2 июля, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"На "полях" сессии запланированы переговоры гендиректора "Роскосмоса" и директора управления ООН по вопросам космического пространства Арти Холла-Майни, а также выступление на пленарной сессии комитета ООН по космосу в статусе главы российской делегации", - говорится в сообщении госкорпорации.

Там отмечается, что в преддверии сессии Баканов в Вене возложит цветы к памятнику героям Красной армии в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также в рамках сессии пройдет открытие выставки "Роскосмоса" - "80 лет Победы во Второй мировой войне: "Вспомним историю по снимкам дистанционного зондирования Земли".

Роскосмос ООН
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