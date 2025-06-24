Человек пострадал при попадании БПЛА в многоэтажку в подмосковном Красногорске

Также госпитализирована беременная женщина из-за острой реакции на стресс

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Дрон попал в многоэтажный жилой дом в Красногорске Московской области, один человек получил осколочные ранения, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

"Этой ночью беспилотник попал в жилой дом в Красногорске на улице Народного ополчения - загорелась квартира на 17-м этаже. Пожарные быстро потушили огонь на площади 20 кв. м. Из здания эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Все люди самостоятельно вышли из дома. Пострадал один человек - 34-летний мужчина получил осколочные раны руки и ноги", - написал он в своем телеграм-канале.

Позднее глава региона проинформировал о госпитализации женщины на 29-й неделе беременности с острой реакцией на стресс.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к столице.