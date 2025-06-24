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Израиль согласился на прекращение огня, если Иран откажется от атак

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Израиль согласился на прекращение огня с Ираном при условии, что Тегеран откажется от ударов по Израилю, сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

По словам источника телеканала, Иран согласен на такие условия.

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Представитель администрации США уточнил, что перед достижением соглашения американский президент Дональд Трамп напрямую общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В то же время вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь и советник по национальной безопасности Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф обговаривали условия по прямым и косвенным каналам с иранцами.

Белый дом заявляет, что сделка стала возможной только благодаря ударам США по Натанзу, Фордо и Исфахану в Иране.

Тем временем Нетаньяху созвал заседание кабинета министров по вопросам безопасности, которое продолжалось до раннего утра вторника.

Издание Jerusalem Post сообщает, что Нетаньяху попросил министров избегать публичных заявлений после встречи.

Ранее источники в израильском министерстве обороны заявили газете, что Израиль намерен завершить операцию против Ирана "в ближайшие дни".

Ранее Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

В понедельник вечером американский лидер заявил, что иранский ракетный удар по базе США в Катаре не привел к существенным разрушениям и жертвам, а Тегеран заранее предупредил о своих планах. По данным Трампа, 13 из 14 ракет были сбиты, а еще одна летела в "не представляющем опасности направлении", и потому ее не стали перехватывать.

Официальных подтверждений достижения договоренности о прекращении огня от властей Ирана и Израиля пока не поступало.

Хроника 13 – 24 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Дональд Трамп Израиль Иран Катар США Тегеран
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