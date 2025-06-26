Никарагуа запросила статус наблюдателя в ЕАЭС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Никарагуа запросила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, сообщает белорусское госагентство БелТА.

"Никарагуа официально запросила статус наблюдателя в этом важнейшем союзе, и мы также хотели бы еще раз отметить и подчеркнуть, что для нас это важнейшая цель", - заявил на Евразийском экономическом форуме в Минске советник сопрезидентов Республики Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо, которого цитирует агентство.

Мурильо подчеркнул, что "мы готовы выполнить все необходимые процедуры и требования, чтобы получить такой статус. Но мы уже чувствуем себя частью этого союза".

"Мы активно работаем с Российской Федерацией, Беларусью в рамках крупных проектов в медицине, фармацевтике, поставках оборудования, создаем банковские инструменты, которые позволяют нам преодолеть те барьеры, которые ставят перед нами империалисты из ЕС и США", - пояснил представитель Никарагуа.