Грузовой корабль "Прогресс МС-29" покинул МКС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-29" отстыковался от Международной космической станции (МКС) для последующего затопления в Тихом океане, следует из трансляции "Роскосмоса".

2 июля в 00:46 по Москве намечается включение двигателя корабля на торможение для сведения с орбиты. Затем корабль войдет в атмосферу Земли и разрушится.

По данным Центра управления полетами, несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Космический грузовик "Прогресс МС-29" прибыл на МКС 23 ноября 2024 года, доставив на станцию почти 2,5 т груза.



