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Паром затонул у острова Бали, десятки человек числятся пропавшими без вести

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Два человека погибли после того, как паром затонул у острова Бали в Индонезии, сообщает Daily Mail Australia.

На данный момент спасены по меньшей мере 16 человек. Подтверждена гибель двух человек. Более 40 человек числятся пропавшими без вести.

Предположительно, на борту парома находились 53 пассажира и 12 членов экипажа.

Паром направлялся из порта Кетапанг (провинция Восточная Ява) в порт Гилиманук (провинция Бали).

По данным местных СМИ, вероятно в машинном отделении произошла серьезная утечка, что привело к полному отключению электроэнергии и опрокидыванию судна.

Associated Press сообщило, что девять лодок ищут пропавших людей с вечера среды, борясь с волнами высотой до двух метров.

Бали Ява
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