Что случилось этой ночью: вторник, 8 июля

Трамп подписал указ о переносе срока введения пошлин, число жертв наводнения в Техасе превысило 100, Пентагон отправит оружие Украине

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп подписал указ о переносе срока введения повышенных пошлин с 9 июля на 1 августа. Он также объявил, что направил письма с уведомлением о пошлинах лидерам 14 стран, в том числе Японии, Южной Кореи, Казахстана, ЮАР и др.

- Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира и вручил ему соответствующее письмо во время встречи в Белом доме.

- Три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок, пострадали в результате атаки БПЛА в поселке Борисовка Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, у всех пострадавших баротравмы.

- Случаи острой кишечной инфекции выявили у жителей пяти сел Магарамкентского района Дагестана. Сотрудники Роспотребнадзора проводят расследование. По предварительным данным, случаи заболевания связаны с водой.

- Число погибших в результате наводнения в шести округах Техаса возросло до 104 человек, сообщил телеканал CNN. Основной удар стихии принял на себя округ Керр, откуда поступила информация о 84 погибших.

- Пентагон отправит на Украину партию оборонительных вооружений в соответствии с указанием президента Дональда Трампа, заявил официальный представитель ведомства Шон Парнелл.