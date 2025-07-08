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Пентагон заявил об отправке оружия Украине

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Пентагон отправит на Украину партию оборонительных вооружений в соответствии с указанием президента Дональда Трампа, заявил официальный представитель минобороны Шон Парнелл.

"По указанию президента Трампа министерство обороны направляет на Украину дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира".

Он отметил, что американская система оценки президентом зарубежных военных поставок "остается в силе и является неотъемлемой частью приоритетов в области обороны "Америка прежде всего".

Издание Politico сообщает, что поставки могут начаться после встреч американских и украинских чиновников в Италии и Киеве. В частности, на международной конференции по восстановлению Украины в Риме, которая должна пройти 10-11 июля, запланирована встреча спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога с министром обороны Украины Рустамом Умеровым, а затем в ближайшее время в Киеве.

Как сообщалось, Трамп заявил, что намерен нарастить поставки оружия Украине.

Пентагон Украина Дональд Трамп
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