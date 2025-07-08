Случаи острой кишечной инфекции выявили у жителей пяти сел Дагестана
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Роспотребнадзора проводят расследование из-за поступившей информации о множественных случаях кишечной инфекции в пяти селах Магарамкентского района Дагестана, сообщает пресс-служба регионального управления.
"Поступила информация о множественных случаях кишечной инфекции среди жителей населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. В настоящее время в очаге работают специалисты Роспотребнадзора, проводится отбор проб воды и биоматериала от пострадавших", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по предварительным данным, случаи заболевания связаны с водой.
Проводится комплекс по локализации очага заболевания в пределах инкубационного периода.
В свою очередь, пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщает, что 7 июля 2025 в Магарамкентскую центральную районную больницу поступили жители района с признаками острой кишечной инфекции.
По данному факту будет проведена проверка.