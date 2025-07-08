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Случаи острой кишечной инфекции выявили у жителей пяти сел Дагестана

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Роспотребнадзора проводят расследование из-за поступившей информации о множественных случаях кишечной инфекции в пяти селах Магарамкентского района Дагестана, сообщает пресс-служба регионального управления.

"Поступила информация о множественных случаях кишечной инфекции среди жителей населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. В настоящее время в очаге работают специалисты Роспотребнадзора, проводится отбор проб воды и биоматериала от пострадавших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, случаи заболевания связаны с водой.

Проводится комплекс по локализации очага заболевания в пределах инкубационного периода.

В свою очередь, пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщает, что 7 июля 2025 в Магарамкентскую центральную районную больницу поступили жители района с признаками острой кишечной инфекции.

По данному факту будет проведена проверка.

Дагестан Роспотребнадзор
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