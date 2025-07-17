В Южной Корее два человека погибли, около тысячи эвакуированы из-за наводнений

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Не менее двух человек погибли, около тысячи эвакуированы в результате наводнений, которые возникли вследствие проливных дождей в центральных регионах Южной Кореи, сообщает в четверг агентство Yonhap.

Власти предупредили о возможном усилении ливней в ближайшие дни. Ожидается, что дожди будут идти как минимум до субботы. В провинции Чхунчхон и южной части провинции Кёнги объявили второй уровень погодной опасности. В южных регионах, таких как Пусан и Ульсан, начиная с пятницы также ожидаются сильные осадки.

Накануне корейские СМИ сообщали, что из-за обрушения подпорной стены на движущийся автомобиль погиб водитель. В ночь на четверг ещё один мужчина был обнаружен без сознания в затопленном автомобиле, он скончался по дороге в больницу.

Кроме того, ещё несколько человек получили травмы или пострадали из-за переохлаждения. Сильные дожди спровоцировали также несколько оползней в горных районах. Двоих жителей, оказавшихся под завалами, удалось спасти.

По данным метеорологических служб, минувшей ночью в городе Сеосан за один час выпало 114,9 мм осадков, что стало рекордным показателем за июль с начала наблюдений в 1968 году.