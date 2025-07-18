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В Южной Корее четыре человека погибли, более 5 тыс. эвакуированы из-за наводнений

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в результате сильных дождей, обрушившихся на Южную Корею, сообщает "Ренхап".

По данным агентства, сильные дожди привели к гибели четырех человек, еще один пропал без вести, было эвакуировано более 5 тыс. человек.

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Сообщается, что больше всего жертв было зарегистрировано в провинции Чхунчхон-Намдо.

По состоянию на утро пятницы, 5 тыс. 192 человека из 13 городов и провинций были эвакуированы из своих домов.

В общей сложности было зарегистрировано 496 случаев повреждения государственной и 276 случаев повреждения частной собственности.

Были приостановлены два пассажирских паромных маршрута, а также частично остановлено движение поездов на семи основных линиях.

Правительство Южной Кореи мобилизовало соответствующие министерства и ведомства для полномасштабного реагирования на стихию.

Метеорологическое управление Кореи прогнозирует выпадение еще 100-200 мм осадков в городах Кванджу, Пусане, Ульсане и от 50 до 150 мм осадков в центральном районе Чхунчхон и провинции Чолла-Пукто, а также в Тэгу и провинции Кенсан-Пукто.

Южная Корея Ульсан Чхунчхон
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