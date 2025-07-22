Российские военные нейтрализовали за ночь 35 беспилотников ВСУ

В том числе три БПЛА нейтрализовано над Московским регионом

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что в ночь на вторник над российскими регионами уничтожено и перехвачено 35 украинских беспилотников.

По данным ведомства, три дрона нейтрализовано над Московским регионом.

В министерстве уточнили, что девять беспилотников было нейтрализовано над Брянской областью, семь - над Ростовской областью, шесть - над Калужской областью, по три над Самарской и Тульской областями, два - над Белгородской областью и по одному над Курской областью и Черным морем.