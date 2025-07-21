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Китай протестует против санкций ЕС в отношении китайских компаний

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Китай заявил Евросоюзу о крайнем недовольстве и протесте в связи с включением в 18-й пакет санкций против России китайских компаний, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

"Евросоюз, несмотря на многочисленные переговоры и возражения Китая о включении некоторых китайских компаний в список в рамках 18-го пакета санкций против России (...), ввел санкции против двух китайских финансовых учреждений по надуманным предлогам", - говорится в документе.

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В нем подчеркивается, что "Китай заявляет о решительном недовольстве и протестует против этого".

Пекин призывал Брюссель "немедленно прекратить неправильную практику внесения в список китайских компаний и финансовых учреждений", которая оказывает серьезное негативное влияние на экономические и торговые отношения и финансовое сотрудничество между КНР и ЕС.

Министерство предупредило, что Китай "примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий и финансовых учреждений".

Как сообщалось, в санкционные списки ЕС попали китайские банки Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank, а также несколько компаний из Китая.

Китай Евросоюз Брюссель Пекин
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