В Индии арестовали мужчину, открывшего посольства несуществующих стран

Здание, в котором было организовано поддельное посольство Фото: AP/TAСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Полиция Индии арестовала мужчину, который открыл посольство несуществующих стран, сообщает Associated Press. В арендованном здании близ Нью-Дели он организовал работу представительств таких "государств" как "Себорга" и "Западная Арктика".

Также у 47-летнего Харшвардхана Джайна конфисковали машины с поддельными дипломатическими номерами, около 4,5 млн рупий ($52 тыс.) и наличные в другой валюте.

Злоумышленник представлялся сотрудником посольства или непосредственно послом и обещал людям трудоустройство за границей. За это он получал денежное вознаграждение.

У мужчины было обнаружено множество отредактированных фотографий, где он запечатлен с мировыми лидерами. А также фальшивые документы с подделанными печатями Индии и более чем 30 стран.

Джайна подозревают также в отмывании денег через подставные компании за рубежом.