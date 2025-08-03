Боестолкновения военных с ополченцами произошли на севере и юге Сирии

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Боестолкновения между правительственными силами и военизированными формированиями произошли на севере и юге Сирии, сообщает в воскресенье The Guardian.

По ее данным, в ночь на воскресенье перестрелки произошли между военными и курдскими ополченцами на севере Сирии, а также - между военными и ополченцами-друзами в южной провинции Эс-Сувейда.

Газета отмечает, что такие боестолкновения показывают, что новые сирийские власти сталкиваются со сложностями при урегулировании внутренних конфликтов. Так, в настоящее время Дамаск стремится поддерживать режим прекращения огня с друзами, а также реализовать соглашение с курдами, в результате которого сирийские власти должны восстановить контроль над обширными территориями на севере.