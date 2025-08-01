Поиск

Новые пошлины, объявленные Трампом, вступят в силу 7 августа

Новые пошлины, объявленные Трампом, вступят в силу 7 августа
Фото: Andrew Harnik via Getty Images

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении ряда стран по всему миру, вступят в силу в следующий четверг - 7 августа, сообщает CNN.

"Новый тарифный режим не вступит в силу в пятницу (1 августа - ИФ), как ожидалось. Вместо этого тарифы будут введены в действие 7 августа, чтобы дать таможне и пограничной службе достаточно времени для внесения необходимых изменений для взимания новых пошлин", - отмечает телеканал.

В четверг вечером Трамп подписал указ о введении новых тарифов для 68 стран и ЕС.

Согласно ему, например, импорт из Швейцарии теперь будет облагаться налогом по более высокой ставке - 39% по сравнению с 31%, которые президент США обещал ввести в апреле.

При этом для Лихтенштейна ставка была снижена с 37% до 15%.

В указе, опубликованном в четверг, Трамп официально закрепил свои соглашения с торговыми партнерами, такими как Европейский союз, Япония, Южная Корея, Великобритания и Филиппины.

Со стран, не перечисленных в указе, будет взиматься базовый тариф в размере 10%.

9 апреля Трамп сообщил, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу, назначив крайним сроком 9 июля, а затем продлил его до 1 августа.

Великобритания Южная Корея Филиппины Япония Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко совершит рабочий визит в РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 1 августа

Трамп с 1 августа повысил пошлины для Канады с 25 до 35%

Комитет Cената США одобрил законопроект о выделении Украине помощи на $800 млн

Комитет Cената США одобрил законопроект о выделении Украине помощи на $800 млн

Трамп заявил, что планирует ввести санкции против РФ

Трамп заявил, что планирует ввести санкции против РФ

Рубио сказал, что США открыты к изучению разных вариантов урегулирования на Украине

Рубио сказал, что США открыты к изучению разных вариантов урегулирования на Украине

Что произошло за день: четверг, 31 июля

Соглашение ЕС-США в энергетике включает закупки СПГ, нефти и ядерного топлива

Соглашение ЕС-США в энергетике включает закупки СПГ, нефти и ядерного топлива

Китайский цифровой регулятор опасается лазеек в чипах Nvidia

Китайский цифровой регулятор опасается лазеек в чипах Nvidia
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп призвал ХАМАС капитулировать

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6860 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе442 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2325 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });