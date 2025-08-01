Новые пошлины, объявленные Трампом, вступят в силу 7 августа

Фото: Andrew Harnik via Getty Images

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении ряда стран по всему миру, вступят в силу в следующий четверг - 7 августа, сообщает CNN.

"Новый тарифный режим не вступит в силу в пятницу (1 августа - ИФ), как ожидалось. Вместо этого тарифы будут введены в действие 7 августа, чтобы дать таможне и пограничной службе достаточно времени для внесения необходимых изменений для взимания новых пошлин", - отмечает телеканал.

В четверг вечером Трамп подписал указ о введении новых тарифов для 68 стран и ЕС.

Согласно ему, например, импорт из Швейцарии теперь будет облагаться налогом по более высокой ставке - 39% по сравнению с 31%, которые президент США обещал ввести в апреле.

При этом для Лихтенштейна ставка была снижена с 37% до 15%.

В указе, опубликованном в четверг, Трамп официально закрепил свои соглашения с торговыми партнерами, такими как Европейский союз, Япония, Южная Корея, Великобритания и Филиппины.

Со стран, не перечисленных в указе, будет взиматься базовый тариф в размере 10%.

9 апреля Трамп сообщил, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу, назначив крайним сроком 9 июля, а затем продлил его до 1 августа.