Самые высокие пошлины США на товары из балканских стран затронут Сербию и Боснию

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Власти Сербии, в отношении которой администрация США ввела одни из самых высоких пошлин - 35%, в ближайшие дни намерены продолжить переговоры с Вашингтоном.

Пошлины введены 1 августа, но начнут применяться с 7 августа.

"В последующие семь дней существует шанс на переговоры или техническую корректировку", - сказал в пятницу в эфире сербского телеканала РТС представитель Торговой палаты Сербии Боян Станич.

"Необходимо подчеркнуть, что основные переговоры ведет государство, поэтому нам придется дождаться официального заявления представителей государства, чтобы узнать подробности - касается ли это всей продукции, поступающей в США из Сербии, или есть какие-либо исключения", - отметил он.

Станич напомнил, что пошлину в размере 35% на товары из Сербии американская администрация утвердила месяц назад, о чем были письменно уведомлены сербские власти.

По словам Станича, решение властей США разочаровало Сербию.

"В последние десять лет мы значительно улучшили экономические отношения. Мы наблюдаем рост внешней торговли с США более чем на 20%. Нет необходимости, но, похоже, есть политические причины ограничивать этот рост. Многие наши бизнесмены будут там неконкурентоспособны с учетом того, что Сербия входит в десять процентов стран с самыми высокими пошлинами во всем списке", - сказал представитель Торговой палаты.

Немногим более низкая пошлина - 30% введена в отношении другой страны Западных Балкан - Боснии и Герцеговины (БиГ). В апреле президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести на товары из БиГ пошлину в 35%, однако в июле проинформировал о решении снизить ее.

Товары из Северной Македонии будут облагаться в США пошлиной в 15%, что также стало результатом переговоров, поскольку ранее Вашингтон планировал в отношении этой страны пошлину в размере 33%.

В отношении Черногории, Албании и края Косово вводится "универсальная пошлина" в размере 10%, а для Словении и Хорватии, как стран ЕС, будет применяться пошлина в 15%, размер которой определен торговым соглашением между ЕС и США.