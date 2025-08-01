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В Израиле назвали американские пошлины в 15% сравнительно невысокими

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Израильские власти считают, что благодаря их диалогу с США Израилю удалось добиться относительно невысоких пошлин в 15%, сообщает в пятницу издание Times of Israel со ссылкой на Минфин Израиля.

"В заявлении министерства финансов говорится, что пошлины США в 15% в отношении Израиля довольно невысоки по сравнению с другими странами благодаря позитивному диалогу и общению между Израилем и администрацией США", - отмечает газета.

В миреНовые пошлины, объявленные Трампом, вступят в силу 7 августаЧитать подробнее

"Переговоры с нашими американскими коллегами продолжаются с целью достижения полного и улучшенного соглашения", - отмечается в заявлении министерства.

В четверг вечером президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых тарифов для 68 стран и ЕС. Новые пошлины вступят в силу в следующий четверг - 7 августа.

В указе, опубликованном в четверг, Трамп официально закрепил свои соглашения с торговыми партнерами, такими как Европейский союз, Япония, Южная Корея, Великобритания и Филиппины. Со стран, не перечисленных в указе, будет взиматься базовый тариф в размере 10%.

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