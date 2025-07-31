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В ЕК заявили, что введение пошлин не завершит работу над торговым соглашением с США

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В ЕС ожидают введения в пятницу Соединенными Штатами 15-процентных пошлин, но работа над совместной декларацией и деталями соглашения будет продолжена, сообщил в четверг официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Жилл.

"Европейские и американские переговорщики трудятся над доработкой совместной декларации на основе соглашения между госпожой Урсулой фон дер Ляйен и господином Дональдом Трампом. Что произойдет 1 августа? Европейский союз знает, что американцы введут свой потолок таможенных пошлин в 15%. Мы также знаем, что американцы должны применить те исключения из 15-процентных пошлин, о которых в минувшее воскресенье договорилась госпожа фон дер Ляйен", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

"Это означает, что с завтрашнего дня у нас будут действовать эти облегченные таможенные пошлины, над которыми мы упорно работали, исходя из твердой позиции обеспечить больше стабильности и предсказуемости для европейских предприятий и потребителей. Американцы взяли на себя такие обязательства. Теперь Соединенным Штатам надлежит внедрить это в жизнь. Мяч на их стороне, и, что касается любых дополнительных исключений, переговоры продолжаются", - добавил представитель ЕК.

Ему был задан вопрос, означает ли это, что ЕС отказался от применения своих ответных ограничительных мер.

"Очень просто: если всё пойдет, как мы этого ожидаем, мы, конечно, приостановим эти ответные таможенные пошлины. Разумеется, если соглашение вступит в силу, нам это больше не будет нужно", - ответил Жилл.

Он не рассчитывает, что уже 1 августа будет решен вопрос с исключениями для металлургического сектора, о которых заявляла председатель Еврокомиссии. По его словам, над этим продолжается работа, и в Брюсселе надеются как можно скорее добиться какого-либо результата.

Отвечая на уточняющие вопросы, представитель ЕК признал, что пока не понимает, как юридически будут оформлены положения соглашения.

Жилл пояснил, что 27 июля было достигнуто политическое соглашение сторон. С 1 августа начнут применяться новые тарифы в 15% с некоторыми секторальными исключениями. Затем должна последовать совместная декларация, которая не будет иметь обязывающей юридической силы, а представит собой своего рода "дорожную карту" для продолжения сотрудничества. После этого ЕС применит свои юридические процедуры, и тогда появятся согласованные сторонами исключения, которые должны войти в соглашение.

ЕК Европейский союз Урсула фон дер Ляйен Дональд Трамп
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