Иркутский ученый спрогнозировал уменьшение числа магнитных бурь в 2026 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Уменьшение количества дней с магнитными бурями можно ожидать в 2026 году на фоне общего спада солнечной активности. Об этом сообщил директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета (ИГУ) профессор Сергей Язев на пресс-конференции в пресс-центре "Интерфакса" в Иркутске в пятницу.

"Думаю, что (число магнитных бурь в 2026 году будет - ИФ) меньше (чем в 2025 году - ИФ), но несущественно. Солнце часто ведет себя непредсказуемо, поэтому посмотрим, что получится на практике, но прогноз я могу дать такой", - сказал Язев.

По его словам, солнечная активность уменьшилась по сравнению с прошлым годом, "максимум был в 2024 году, когда было больше всего пятен на Солнце, а значит, и больше вспышек".

"Сейчас примерно вдвое меньше пятен на Солнце возникает, то есть можно совершенно четко сказать, что мы находимся на стадии спада 11-летнего цикла солнечной активности, и можно говорить, что пятен и дальше будет меньше, а значит, вспышек будет меньше", - сказал ученый.

Он предполагает, что в 2026 году солнечных вспышек самого мощного класса - Х - будет порядка десяти.

"Рискну сказать следующее: что количество солнечных пятен будет продолжать уменьшаться, хотя отдельные всплески будут иметь место, они обязательно бывают на стадии спада. Я думаю, что даже вспышки класса Х будут. Рискну сказать, что их, наверное, будет порядка 10 за весь 2026 год", - сказал Язев.

По его словам, в 2024 году таких вспышек на Солнце было 57, в 2025 году - 16.

При этом руководитель астрономической обсерватории напомнил, что магнитные бури порождаются не только вспышками на Солнце, но и корональными дырами на этой звезде: "они также могут вызывать магнитные бури, но слабые, сильные от потоков солнечного ветра из корональных дыр не получаются".

Так, в 2025 году за счет корональных дыр на Солнце общее количество магнитных бурь оказалось больше, чем в 2024 году, хотя солнечных вспышек было меньше. Всего с начала этого года зафиксировано 69 дней с магнитными бурями.

аад ом ки

АО ИГУ Астрономическая обсерватория Иркутского государственного университета Солнце
