Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 августа

Тэмми Брюс станет зампостпреда США при ООН, при атаке дронов в Саратовской области погиб человек, "Ахмат" обыграл "Зенит"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп выдвинул кандидатуру представителя Госдепартамента Тэмми Брюс на должность заместителя постоянного представителя США при ООН.

- 121 украинский беспилотник перехватили ночью над регионами РФ и Азовским морем. Больше всего – 29 – сбили над Краснодарским краем. Обломки дрона упали рядом с железнодорожными путями в хуторе Веселый, произошло возгорание сухой травы.

- Один человек погиб, несколько пострадали в результате падения БПЛА в Саратовской области. Кроме того, повреждение получил промышленный объект.

- Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились ночью в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Калуги, Саратова. К утру их сняли.

- Европа приветствует дипломатические усилия президента США по урегулированию украинского конфликта, однако считает, что успех может быть достигнут только при продолжении военной и финансовой поддержки Киева, заявили лидеры стран ЕС в преддверии встречи президентов РФ и США.

- Грозненский "Ахмат" со счетом 1:0 взял верх над петербургским "Зенитом" в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу.

